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На Западном подъезде к Ростову в ДТП с фургоном пострадал 22-летний парень

На Западном подъезде к Ростову в ДТП с фургоном пострадал 22-летний парень
На Западном подъезде к Ростову 22-летний парень пострадал в ДТП с фургоном. Авария произошла 22 ноября около 15:20.

По предварительным данным, 39-летний водитель фургона «Ситроен Джампер» не уследил за дорогой, отвлекшись на навигатор. Мужчина не успел среагировать и протаранил остановившийся «Киа Рио». Далее машина врезалась в стоящий спереди «Хендай Грандер», за рулем которого был 19-летний парень.

- В результате аварии 22-летний водитель «Киа Рио» получил травмы,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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