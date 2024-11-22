На Западном подъезде к Ростову в ДТП с фургоном пострадал 22-летний парень

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На Западном подъезде к Ростову 22-летний парень пострадал в ДТП с фургоном. Авария произошла 22 ноября около 15:20.По предварительным данным, 39-летний водитель фургона «Ситроен Джампер» не уследил за дорогой, отвлекшись на навигатор. Мужчина не успел среагировать и протаранил остановившийся «Киа Рио». Далее машина врезалась в стоящий спереди «Хендай Грандер», за рулем которого был 19-летний парень.- В результате аварии 22-летний водитель «Киа Рио» получил травмы,- сообщили в УГИБДД по Ростовской области.