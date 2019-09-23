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В аварии на подъезде к Ростову пострадал пассажир

В аварии на подъезде к Ростову пострадал пассажир
Фото: Батайское время.

На Южном подъезде к Ростову в результате ДТП пострадал пассажир. Авария произошла 24 сентября.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Лады Весты», разворачиваясь, врезался в «ВАЗ-2114».
- В дорожно-транспортном происшествии травмы получил 26-летний пассажир «четырнадцатой», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Молодого человека доставили в больницу.

25-летний водитель «ВАЗ-2114» в аварии не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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