В аварии на подъезде к Ростову пострадал пассажир
Фото: Батайское время.
На Южном подъезде к Ростову в результате ДТП пострадал пассажир. Авария произошла 24 сентября.
По предварительной информации, 29-летний водитель «Лады Весты», разворачиваясь, врезался в «ВАЗ-2114».
- В дорожно-транспортном происшествии травмы получил 26-летний пассажир «четырнадцатой», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Молодого человека доставили в больницу.
25-летний водитель «ВАЗ-2114» в аварии не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.