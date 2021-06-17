Под Ростовом произошло ДТП с участием хлебного фургона: пострадал парень

На Северном подъезде к Ростову-на-Дону произошло ДТП с участием хлебного фургона. Авария случилась в ночь на 18 июня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Водитель фургона направлялся в Ростов из Новочеркасска. На подъезде к городу он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью», остановившейся на красный сигнал светофора.В результате ДТП пострадал 27-летний водитель «ГАЗели». Парень сам обратился в ЦРБ Аксая и был госпитализирован в травматологию.