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Под Ростовом произошло ДТП с участием хлебного фургона: пострадал парень

Под Ростовом произошло ДТП с участием хлебного фургона: пострадал парень
На Северном подъезде к Ростову-на-Дону произошло ДТП с участием хлебного фургона. Авария случилась в ночь на 18 июня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водитель фургона направлялся в Ростов из Новочеркасска. На подъезде к городу он превысил скорость и столкнулся с «ГАЗелью», остановившейся на красный сигнал светофора.

В результате ДТП пострадал 27-летний водитель «ГАЗели». Парень сам обратился в ЦРБ Аксая и был госпитализирован в травматологию.

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