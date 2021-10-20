На XXXV Конференции ЮРПА одобрили все инициативы депутатов Ростовской области

Парламентарии Юга России на XXXV Конференции ЮРПА одобрили все шесть предложений депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.Пленарное заседание XXXV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации прошло в онлайн формате. Провел видеоконференцию председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. В рамках мероприятия рассмотрели 45 вопросов. Вынесенные Законодательным Собранием Донского региона шесть инициатив были рассмотрены на повестке дня и приняты.- Законодательное Собрание Ростовской области продолжает отстаивать интересы жителей Ростовской области на всех площадках, на которых мы имеем такую возможность. Южно-Российская Парламентская Ассоциация – это форум депутатов всего Юга России, на котором мы формируем общую позицию для представления ее на федеральный уровень, - подчеркнул спикер донского парламента Александр Ищенко, подводя итоги конференции.Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили повысить социальную безопасность сельских пенсионеров, а также уровень дорожной безопасности. Речь идет и об определении правового статуса индивидуальных средств передвижения. Кроме того, в числе предложений было изменение процесса индексации социальных выплат, поддержка промышленности в условиях кризиса, отказ от использования неперерабатываемого пластика.Председатель Законодательного собрания донского региона Александр Ищенко отметил, что в первую очередь все инициативы касаются самых уязвимых категорий населения. Это ветераны и инвалиды, получающие каждый месяц определенную выплату. Затронула инициатива и людей, имеющих право на санаторно-курортное лечение. Так, нужно перерасчитать пособия в соотношении с реальной инфляцией, чтобы поднять размер выплат и ежегодно возмещать увеличение цен.Еще один не менее важный вопрос, который рассмотрели на заседании - регулирование ответственности тех, кто пользуется электросамокатами, гироскутерами, моноколесами и другими средствами индивидуальной мобильности.- Исходя из норм закона, они являются пешеходами, хотя очевидно, что они пользуются средствами передвижения, - отметил Александр Ищенко. - К сожалению, в последнее время возросло число ДТП с участием электросамокатов и подобных ему видов «транспорта». Виновники таких аварий не несут никакой ответственности и в этом есть юридических пробел. Его нужно устранять, поскольку мобильные средства передвижения уже прочно вошли в обиход граждан.Далее было внесено предложение об изменении подходов к поддержке промышленности, когда предприятия находятся «на грани фола». Нужно уточнить механизмы поддержки, способы защиты и своевременной помощи нерентабельным из-за кризиса производствам. Это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда предприятие без государственной помощи лишается перспектив работы, а тысячи людей теряют работу.Кроме того, Южно-Российская Парламентская Ассоциация по инициативе донского парламента обратилась к Правительству РФ с рядом просьб. Среди них увеличение на 25% пенсии по старости и по инвалидности для лиц, проработавших не менее 30 лет сельском хозяйстве, сокращение производства одноразового пластика, а затем его полный запрет с переходом на биоразлагаемые материалы.Помимо председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко от Донского региона в конференции участвовали его первый заместитель – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев, заместитель председателя донского парламента – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко, председатель комитета по законодательству Александр Косачев, председатель комитета по экономической политике Игорь БУРАКОВ, председатель комитета по образованию Светлана Мананкина, заместитель председателя комитета по бюджету Александр Михалев и заместитель председателя комитета по строительству Сергей Ковалев.Следующая XXXVI Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации состоится весной 2022 года.