Донские депутаты предложили установить мораторий на снос самозастроев





Донские парламентарии предложили установить мораторий на исполнение решений о сносе заселенных многоквартирных домов, признанных объектами самовольного строительства. Инициативу депутатов Законодательного собрания Ростовской области рассмотрели и поддержали на заседании XXXI Южно-Российской Парламентской Ассоциации.



Проблема самозастроев актуальна для многих городов не только Юга России. По всей стране насчитываются тысячи людей, которые вложили деньги в строительство или покупку квартир, а в результате остались без жилья и средств. Незаконно возведённые объекты по решению суда подлежат сносу. До сих пор каких-либо мер, позволяющих помочь пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, на законодательном уровне разработано не было. Донские депутаты предложили ограничить снос самозастроев, если они не угрожают общественной безопасности. До принятия конкретных решений парламентарии считают целесообразным наложить мораторий на исполнение решений о сносе домов, где уже проживают собственники и признанных объектами самовольного строительства.



Ещё одной инициативной Заксобрания Ростовской области, касающейся защиты жилищных прав граждан, стало установление «ипотечных каникул» для пострадавших участников долевого строительства. Предлагается предоставить этой категории граждан возможность отложить платежи на полгода или уменьшить сумму ежемесячных выплат по кредиту.



Многие регионы на юге страны ежегодно сталкиваются с проблемой разрастания амброзии - одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов. Донские депутаты предложили выделить в новом Кодексе РФ об административных правонарушениях отдельный состав с указанием конкретных противоправных действий или бездействия в отношении амброзии. Инициатива предусматривает повышенные санкции за эти нарушения, а также возможность составления должностными лицами органов местного самоуправления протоколов о соответствующих правонарушениях.



Участники конференции также согласились с коллегами из Ростовской области в том, что необходимо передать на федеральный уровень полномочия по организации льготного лекарственного обеспечения. Речь идёт о людях, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.



Во время конференции коллеги из других субъектов Юга России поддержали ещё три инициативы донских депутатов. Это установление общегосударственных стандартов и гарантии прав на качественное, безопасное и здоровое питание в школах; сохранение доплаты к пенсии детей-инвалидов и детей-сирот, трудоустроившихся через службу занятости, ускорение принятия пакета законов, решающих проблемы розничных рынков.

- Мы вынесли ключевые вопросы, которые волнуют жителей Ростовской области. Для всех очевидно, что когда объединяются органы законодательной власти нескольких регионов, то наш голос лучше слышен в Москве, - подвёл итоги конференции председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - У нас хороший опыт результативности по обращениям депутатов донского парламента, которые поддержали наши коллеги по Югу России.



Спикер донского парламента добавил, что обращения обычно получают высокий уровень поддержки и последующее принятие федеральных законов проходит с их учётом.