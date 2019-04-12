Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

История парламентаризма на Дону: от истоков к современности

История парламентаризма на Дону: от истоков к современности
Законодательное собрание Ростовской области отметило свое 25-летие. В честь юбилея депутаты провели научно-практическую конференцию, на которой обсудили особенности возникновения представительного органа на Дону. Встреча народных избранников и ученых прошла 12 апреля.

В этот день, 25 лет назад, состоялось первое заседание донского парламента. Именно поэтому Законодательное Собрание решило провести мероприятие, на котором осветят становление региональной власти с античности и до наших дней.

Председатель парламента Ростовской области Александр Ищенко открыл конференцию, поприветствовал собравшихся и отметил, что на встрече важно оценить влияние правительственной демократии на формирование государственной власти. Главный спикер обратил внимание одновременно и на исторический аспект прав и полномочий донских органов власти в разные времена и на правовые конструкции, границы юридических возможностей правотворчества.

- Кроме того, необходимо оценить правовой и исторический аспекты формирования местного самоуправления, которое на Дону во все времена определяла вектор развития всего региона, - рассказал Александр Ищенко.

На конференции присутствовал судья Конституционного Суда Российской Федерации Николай Бондарь. Он поздравил депутатов с годовщиной и выступил с докладом «Ростовская область: обретение нового конституционного статуса».

- Появление нового органа – Законодательного Собрания обеспечило Ростовской области новый курс в развитии и дало широкие возможно во всех сферах, - отметил Николай Бондарь.

- Новое законодательство, которое наряду с федеральным, направлено на поддержку уязвимых групп населения. Однако жаль, что не все граждане знают, какие полномочия появились у Ростовской области, когда она стала полноценным субъектом Федерации, - добавил судья.

Также на встрече присутствовал Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. Он подчеркнул постоянное взаимодействие донского парламента с органами власти на федеральном уровне. Так несколько инициатив депутатов обсуждались в Государственной Думе, затем в Совете Федерации и потом были подписаны Президентом России. Среди них внесение поправок в Жилищный кодекс.

На конференции выступили с докладами заслуженные ученые со всего донского региона. Обсуждались вопросы становления и развития донского парламентаризма от самых истоков до сегодняшнего дня.

В завершении Александр Ищенко подчеркнул, что все сказанное в ходе встречи, должно быть доступно всем и особенно молодежи. Так было принято решение по итогам собрания издать сборник, который в последующем передать в вузы и муниципальные библиотеки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.