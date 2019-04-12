История парламентаризма на Дону: от истоков к современности



Законодательное собрание Ростовской области отметило свое 25-летие. В честь юбилея депутаты провели научно-практическую конференцию, на которой обсудили особенности возникновения представительного органа на Дону. Встреча народных избранников и ученых прошла 12 апреля.



В этот день, 25 лет назад, состоялось первое заседание донского парламента. Именно поэтому Законодательное Собрание решило провести мероприятие, на котором осветят становление региональной власти с античности и до наших дней.



Председатель парламента Ростовской области Александр Ищенко открыл конференцию, поприветствовал собравшихся и отметил, что на встрече важно оценить влияние правительственной демократии на формирование государственной власти. Главный спикер обратил внимание одновременно и на исторический аспект прав и полномочий донских органов власти в разные времена и на правовые конструкции, границы юридических возможностей правотворчества.



- Кроме того, необходимо оценить правовой и исторический аспекты формирования местного самоуправления, которое на Дону во все времена определяла вектор развития всего региона, - рассказал Александр Ищенко.



На конференции присутствовал судья Конституционного Суда Российской Федерации Николай Бондарь. Он поздравил депутатов с годовщиной и выступил с докладом «Ростовская область: обретение нового конституционного статуса».



- Появление нового органа – Законодательного Собрания обеспечило Ростовской области новый курс в развитии и дало широкие возможно во всех сферах, - отметил Николай Бондарь.



- Новое законодательство, которое наряду с федеральным, направлено на поддержку уязвимых групп населения. Однако жаль, что не все граждане знают, какие полномочия появились у Ростовской области, когда она стала полноценным субъектом Федерации, - добавил судья.



Также на встрече присутствовал Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин. Он подчеркнул постоянное взаимодействие донского парламента с органами власти на федеральном уровне. Так несколько инициатив депутатов обсуждались в Государственной Думе, затем в Совете Федерации и потом были подписаны Президентом России. Среди них внесение поправок в Жилищный кодекс.



На конференции выступили с докладами заслуженные ученые со всего донского региона. Обсуждались вопросы становления и развития донского парламентаризма от самых истоков до сегодняшнего дня.



В завершении Александр Ищенко подчеркнул, что все сказанное в ходе встречи, должно быть доступно всем и особенно молодежи. Так было принято решение по итогам собрания издать сборник, который в последующем передать в вузы и муниципальные библиотеки.