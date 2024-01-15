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В Батайске «Ленд Крузер» съехал в кювет на заснеженной дороге

В Батайске «Ленд Крузер» съехал в кювет на заснеженной дороге
В Батайске Ростовской области «Ленд Крузер» вылетел в кювет на заснеженной дороге. Снимки ДТП очевидцы опубликовали 15 января в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель внедорожника днем выехал по своим делам. Он потерял управление не пересечении Ленинградской и Луначарского и машину занесло. На скользкой дороге транспорт вылетел в кювет.

На снимках видно, что внедорожник наполовину оказался в канаве.

По какой причине случилось ДТП, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали ситуацию.
Фото: СоцСети
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