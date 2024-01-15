В Батайске «Ленд Крузер» съехал в кювет на заснеженной дороге
В Батайске Ростовской области «Ленд Крузер» вылетел в кювет на заснеженной дороге. Снимки ДТП очевидцы опубликовали 15 января в соцсетях.
По словам очевидцев, водитель внедорожника днем выехал по своим делам. Он потерял управление не пересечении Ленинградской и Луначарского и машину занесло. На скользкой дороге транспорт вылетел в кювет.
На снимках видно, что внедорожник наполовину оказался в канаве.
По какой причине случилось ДТП, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали ситуацию.