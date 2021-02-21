На скользкой дороге под Ростовом маршрутка № 212 вылетела в кювет

Под Ростовом произошло ДТП с участием маршрутки № 212. Происшествие случилось утром 23 февраля на кольце под Койсугом.В редакцию очевидец прислал видео, на котором общественный транспорт находится в кювете. Очевидно, что водитель не смог удержать управление на кольце и вылетел с дороги. К счастью, на момент ДТП в салоне не было пассажиров.По словам автора видео, подобные аварии на этом участке происходят часто. Во время гололеда стоит быть предельно внимательными, чтобы избежать ЧП.