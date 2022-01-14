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На трассе в Ростовской области трое детей пострадали в ДТП

На трассе в Ростовской области трое детей пострадали в ДТП
Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась днем 15 января на автодороге Самбек - Матвеев Курган.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 45-летний мужчина за рулем «Туйгера» не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого был 37-летний мужчина.

От удара «Хендай Солярис» вылетел с трассы на обочину. В салоне находились трое детей, которые получили травмы. Они ехали на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, но были пристегнуты ремнями безопасности.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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