На трассе в Ростовской области трое детей пострадали в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Авария случилась днем 15 января на автодороге Самбек - Матвеев Курган.По данным УГИБДД по Ростовской области, 45-летний мужчина за рулем «Туйгера» не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого был 37-летний мужчина.От удара «Хендай Солярис» вылетел с трассы на обочину. В салоне находились трое детей, которые получили травмы. Они ехали на заднем сиденье без детского удерживающего устройства, но были пристегнуты ремнями безопасности.