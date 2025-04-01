Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На трассе в Ростовской области синоптики прогнозируют дождь

На трассе в Ростовской области синоптики прогнозируют дождь
В Ростовской области синоптики прогнозируют дождь на трассе в Ростовской области. Об этом сообщают специалисты Автодора.

Согласно последним данным, дождь ожидается утром 1 апреля на трассе М-4 «Дон». Днем столбики термометров в Ростове достигнут +14…+16 градусов.

Людям в этот период следует быть внимательнее на дорогах. Пешеходам лучше смотреть по сторонам и убирать все ненужное из рук в сумку. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.