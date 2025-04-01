На трассе в Ростовской области синоптики прогнозируют дождь

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области синоптики прогнозируют дождь на трассе в Ростовской области. Об этом сообщают специалисты Автодора.Согласно последним данным, дождь ожидается утром 1 апреля на трассе М-4 «Дон». Днем столбики термометров в Ростове достигнут +14…+16 градусов.Людям в этот период следует быть внимательнее на дорогах. Пешеходам лучше смотреть по сторонам и убирать все ненужное из рук в сумку. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.