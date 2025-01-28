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На трассе в Ростовской области произошла массовая авария с девятью автомобилями

На трассе в Ростовской области произошла массовая авария с девятью автомобилями

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием как минимум девяти автомобилей, о чем сообщили в МБУ АР «УЧПС».

Авария случилась 28 января около 13:19 на платном участке обходной дороги Аксая, ориентированном на юг. Предварительные данные указывают на два различных ДТП, в которые вовлечены девять машин.

В первом инциденте столкнулись четыре автомобиля: два грузовика «Ситрак», «ГАЗель» и легковой автомобиль «ВАЗ-2112». Во втором происшествии столкнулись грузовики «Вольво» и КамАЗ, а также легковые машины «Мазда» и «Тойота Ленд Крузер».

Существует информация, что службы Аксайского района быстро прибыли на место аварии. По данным МБУ АР «УЧПС», 45-летний водитель «Тойоты» получил травмы и был доставлен в больницу. В Госавтоинспекции Ростовской области сообщают, что их сотрудники продолжают выяснять подробности случившегося.
Фото: МБУ АР «УЧПС»
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