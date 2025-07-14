На трассе М-4 в Ростовской области прогнозируются дожди

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Автомобилистов, движущихся по трассе М-4 в Ростовской области, предупредили о возможных осадках. По прогнозам синоптиков, в донском регионе 14 июля ожидается дождь.В течение дня и ближе к вечеру прогнозируется ухудшение погодных условий. При этом температура воздуха в регионе поднимется до 37 градусов.Важно подчеркнуть, что до конца дня Главное управление МЧС по региону распространило информацию о том, что в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, включающие в себя проливные дожди и сильный ветер.