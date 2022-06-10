На Театральной площади в Ростове отметили День России

Фото: правительство Ростовской области.

В Ростове-на-Дону состоялся масштабный праздник, посвященный Дню России. Он прошел 12 июня на Театральной площади.Жителей и гостей города ждала яркая праздничная программа со множеством сюрпризов и сувениров. Поздравил ростовчан и гостей города первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.- Сегодня мы отмечаем День России – один из самых молодых государственных праздников, который стал главным символом единства миллионов соотечественников самых разных национальностей, – подчеркнул на мероприятии Игорь Гуськов. – Любовь к Родине – это ключевая объединяющая и движущая сила. Все мы и есть – Россия. Здесь наши земля и дом, наши родные и близкие. Значит, вместе мы справимся с любыми вызовами, сохраним единство нашего общества и целостность государства.С 17 часов у фонтана развернули первый культурно-гастрономический фестиваль «Россия многонациональная». Организовали его департамент потребительского рынка Ростовской области и администрация города Ростова-на-Дону.Посетителей познакомили с традиционной кухней различных народов. В разных точках можно было попробовать плов, драники, блюда, приготовленные на мангале, а также выпечку. Организаторы фестиваля позаботились и о разнообразии прохладительных напитков для того, чтобы жажда не мешала гостям наслаждаться праздником.Популярной точкой притяжения стала «Юрта», где готовили блюда киргизской кухни. Представители диаспоры отметили, что все вырученные от продажи средства направлены на формирование гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.Главным этапом праздника стал гала-концерт «Россия – священная наша держава». На сцене лучшие вокалисты и творческие коллективы Ростовской области исполнили песни о России и показали хореографические номера.Запомнился праздник и акцией «Мы – граждане России». Ее целью является укрепление общенационального сознания и духа, воспитание в россиянах уважения к истории и законности.Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов вручил 14-летним активистам, достигшим успехов учебе, спорте и общественной жизни, паспорта граждан Российской Федерации. Он поздравил ребят с таким важным для них этапом в жизни, пожелал им идти только вперед и внести свой вклад в развитие Донского края.– Получение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Этот факт означает для них не только начало взрослой жизни, но и приобретение прав и обязанностей перед обществом и государством в целом, – отметил Игорь Гуськов.Паспорта вручили десяти школьникам из Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова, Новошахтинска, Весёловского, Целинского, Матвеево-Курганского и Верхнедонского районов.В конце праздника волонтеры культуры развернули шестидесятиметровый государственный флаг России, после чего состоялось файер-шоу на каскадах.