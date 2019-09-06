Десятки улиц в Ростове на день останутся без воды



Воды не будет на десятках улиц Ростова-на-Дону. Об отключениях сообщили в «Ростовводоканале».



Утром 12 сентября водоснабжение прекратят на улицах Жданова, Доватора, Ерёменко, Солженицына, Еляна, Ткачёва, а также на проспекте Маршала Жукова, в переулке Оружейном и садовом товариществе «Сирень».



Также с 9 часов 12 сентября до 7 часов 13 сентября без воды останутся жильцы Коммунистического проспекта. Отключения ожидаются в домах №№ 43, 46, 47-а, 48, 48-б, 49, 50, 51, 53 и 55.



Неудобства связаны с переврезкой труб. Напомним, ранее сообщалось, что 10 сентября подачу воды прекратят в центре Ростова-на-Дону.