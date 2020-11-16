На содержание дорог Неклиновского района Дона потратят свыше 7 миллионов рублей

Более семи миллионов рублей потратят из бюджета Неклиновского района Дона на содержание муниципальных дорог в 2021 году. Исполнителя контракта на портале госзакупок ищет местная администрация.Исходя из документации, выделенные средства рассчитаны на весь год, с 1 января по 31 декабря. Деньги должны покрыть без малого 150 наименований работ: содержание земляного полотна, покрытия, искусственных сооружений, озеленение, зимнее содержание и водоотвод.Подрядчику придется не только следить за чистотой трасс, но и ликвидировать съезды с автодорог в неустановленных местах, обвалы, оползни, а также вовремя менять дорожные знаки, наносить свежую разметку, вывозить снег и посыпать дорогу в холодное время года.Заявку на участие в конкурсе можно подать до 24 ноября текущего года. Победителя определят на следующий день.