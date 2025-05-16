На шести улицах Ростова случился светофорный апокалипсис

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В Ростове-на-Дону сложилась критическая ситуация на дорогах из-за неработающих светофоров. Как минимум шесть ключевых улиц в центре города оказались скованы из-за отсутствия электричества.По данным "Яндекс.Карт", в 13:43 были отмечены значительные пробки на таких улицах, как Большая Садовая, Красноармейская, а также на проспектах Буденновском, Максима Горького, Ворошиловском и Соколова. Отмечается, что ситуация на дорогах продолжает усугубляться.Причиной коллапса на дорогах стала авария на сети электроснабжения, которая привела к обесточиванию улиц Пушкинской, Соколова, Максима Горького, проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской.Как сообщают горожане, на самых проблемных перекрестках появились сотрудники ГИБДД, что позволило частично нормализовать транспортную ситуацию.