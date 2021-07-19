На Ростовскую область надвигаются дожди с сильным ветром

В Ростовской области прогнозируют дожди с грозой и сильным ветром. Осадки обещают во второй половине дня и вечером 21 июля.По информации донских спасателей, северо-западный ветер в этот день усилится с 10 до 18 метров в секунду (до 65 километров в час). Кратковременный дождь будет сопровождать гроза. Однако непогода не спасет жителей донского региона от жары.Днем температура воздуха составит +34...+39 градусов, а во второй половине дня подскачет до +41. Ночью столбики термометров покажут +22...+27 градусов, в северных муниципалитетах (Шолоховский, Верхнедонской, Чертковский районы) - до +18.Жителям Ростовской области рекомендуется по возможности не выходить из дома во время грозы и сильной жары. В первом случае также нужно закрыть все окна и двери, обесточить электроприборы. Во втором - пить больше воды и следить за температурой тела. Стараться находиться в тени и регулярно охлаждать организм - принимать холодный душ, класть мокрое полотенце на лоб.