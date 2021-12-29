На Ростовскую область надвигается сильный снегопад

Фото: Алексей Бойко.

В ближайшие сутки в Ростовской области пройдет мощный снегопад. О погоде 12 января рассказали донские синоптики.В большинстве муниципалитетов ожидается мокрый снег, в некоторых районах - дожди. Особенно сильные осадки прогнозируют утром и днем. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов днем, в северо-западных муниципалитетах - до -10. К последним относятся Каменский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский и Усть-Донецкий. Ночью столбик термометра покажет -4 градуса, при прояснениях - до -10.Из-за мороза в регионе прогнозируют гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, днем усилится ветер - до 11-14 метров в секунду, а на дорогах появится корка льда.Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными в непогоду. Водителям рекомендуется не лихачить и оставлять транспорт только на специальных парковочных площадках.