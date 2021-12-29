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На Ростовскую область надвигается сильный снегопад

На Ростовскую область надвигается сильный снегопад
В ближайшие сутки в Ростовской области пройдет мощный снегопад. О погоде 12 января рассказали донские синоптики.

В большинстве муниципалитетов ожидается мокрый снег, в некоторых районах - дожди. Особенно сильные осадки прогнозируют утром и днем. Температура воздуха днем составит от -3 до +2 градусов днем, в северо-западных муниципалитетах - до -10. К последним относятся Каменский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Красносулинский и Усть-Донецкий. Ночью столбик термометра покажет -4 градуса, при прояснениях - до -10.

Из-за мороза в регионе прогнозируют гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Кроме того, днем усилится ветер - до 11-14 метров в секунду, а на дорогах появится корка льда.

Автомобилистам и пешеходам стоит быть особенно внимательными в непогоду. Водителям рекомендуется не лихачить и оставлять транспорт только на специальных парковочных площадках.
Фото: Алексей Бойко.
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