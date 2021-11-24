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На «Ростов Арене» отменили ПЦР-тесты для детей

На «Ростов Арене» отменили ПЦР-тесты для детей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внес поправки в постановление № 272 о противодействии коронавирусу. Согласно ему в регионе смягчат некоторые ограничения.

Среди послаблений - отмена обязательного ПЦР-теста для детей при посещении «Ростов Арены». Ранее, чтобы посмотреть матч, родителям нужно было делать ПЦР-тесты не только себе, но и детям. Стоимость одного теста колеблется в пределах тысячи-двух рублей. Поэтому проще было детей не брать с собой на матчи, чем платить еще и за тесты.

Согласно поправкам, теперь детям никакого документа предъявлять не нужно. А родителям по-прежнему придется предоставить QR-код о вакцинации или справку о перенесенном ковиде. Заполняемость стадиона также остается 25%.

Нововведения вступят в силу с 29 ноября, поэтому на ближайшую игру на «Ростов Арене», которая состоится 27 ноября, сдать тест ребенку все же придется.
Фото: sweetiepoly.blogspot.com
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