На строительство дороги на Западном в Ростове потратят 37,7 млн рублей
В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону планируют построить ещё одну дорогу общего пользования. Такую заявку на сайте госзакупок разместила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. На работы из бюджета области выделяют более 37,7 миллионов рублей.
В «Левенцовке» планируют проложить проезжую часть по улице Еляна. Дорога появится на отрезке между улицам Ерёменко и 339-й Стрелковой Дивизии.
В документации указано, что дорога будет двух полосной. Ширина проезжей части составит шесть метров, тротуара — не менее 2,2 метров, велосипедной дорожки — 1,5 метра. Работы будут проводиться в течение 2,5 месяцев с момента заключения контракта.
Заявки на работы принимаются до 15 апреля. В тот же день проведут электронный аукцион.
Ранее сообщалось, что на Запааном дороги проложат на Ткачёва на участке от Солженицына до Маршала Жукова и на улице Маршала Жукова на отрезке от Ткачёва до Еляна.