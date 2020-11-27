На развитие туристического центра в Ростове потратят почти 3 миллиона рублей

Департамент экономики Ростова-на-Дону планирует развить туристско-информационный центр. Соответствующий документ опубликован на сайте государственных закупок.Согласно контракту департамент экономики ищет подрядчика, который в течение года сможет организовать деятельность туристических центров. В обязанности исполняющей стороны входят подбор вариантов размещения офиса, а также установка необходимой мебели, рабочих мест, программного обеспечения, вывески организации и обеспечение его бесперебойной работы. Кроме того, подрядчик должен вести и продвигать группы офиса в социальных сетях, организовывать опросы. Необходимо установить пять сити-мониторов, три пешеходных и три дорожных указателя. Исполнительная сторона также организует не менее четырех бесплатных экскурсий по зданию гордумы и администрации донской столицы.Гости города смогут воспользоваться такими услугами туристического центра, как информация об исторических и памятных местах города, туристских ресурсах, различных мероприятиях, предприятиях, организациях, отелях, погоде и транспорте.Развитие туристско-информационного центра обойдется бюджету Ростовской области в 2,9 миллиона рублей.Подать заявки на участие можно до 21 декабря, а 24-го аукцион пройдет в электронной форме.В документе указано, что развитие туристического центра необходимо для обеспечения доступа к информации о туристских продуктах Ростова. Однако ознакомиться со всеми мероприятиями, организациями и ресурсами можно в Интернете, а зачем тратить столько денег на туризм в непростой период пандемии, пока непонятно.