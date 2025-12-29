Новости
На предпраздничной рабочей неделе в Ростове будет идти снег

В Ростове на предпраздничной рабочей двухдневке будет идти снег. Прогноз опубликовали синоптики Gismeteo.

В понедельник, 29 декабря, начнется с -2 градусов ночью и небольшого снегопада. Утром осадки ненадолго прекратятся, синоптики прогнозируют -2 и -3 градуса. Затем при 0 градусов снег повалит вновь и будет идти до ночи. Вечером станет -1. При этом сильного ветра не ожидается.

Ночью и утром 30 декабря будет -2 градуса, мокрый снег продолжит идти. Согласно прогнозам, днем будет 0 градусов, а вечером — -1. Также ожидается умеренный ветер.
Фото: Donday
