Под Ростовом в жестком ДТП с тягачом погиб парень

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

В жестком ДТП под Ростовом погиб парень. Авария произошла поздно вечером 28 декабря на трассе Ростов — Ставрополь. 26-летний парень ехал в «Тойоте» на пассажирском сиденье, за рулем был 30-летний мужчина.Проезжая Батайск, водитель не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения. Там оказался тягач «Вольво» с прицепом. Произошло лобовое столкновение. Передняя часть легковушки превратилась в металлическую труху.Пассажир не дожил до приезда врачей, а водителя повезли в больницу с травмами различной тяжести.