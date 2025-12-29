Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Под Ростовом в жестком ДТП с тягачом погиб парень

Под Ростовом в жестком ДТП с тягачом погиб парень


В жестком ДТП под Ростовом погиб парень. Авария произошла поздно вечером 28 декабря на трассе Ростов — Ставрополь. 26-летний парень ехал в «Тойоте» на пассажирском сиденье, за рулем был 30-летний мужчина.

Проезжая Батайск, водитель не справился с управлением. Машину вынесло на полосу встречного движения. Там оказался тягач «Вольво» с прицепом. Произошло лобовое столкновение. Передняя часть легковушки превратилась в металлическую труху.

Пассажир не дожил до приезда врачей, а водителя повезли в больницу с травмами различной тяжести.
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.