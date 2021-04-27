Коммунальные службы Ростова переходят в режим повышенной готовности на майские праздники

На майские праздники коммунальные службы Ростова-на-Дону будут работать в усиленном режиме. Об этом рассказали в администрации города.Многих ростовчан ожидают длительные праздники - с 1 по 11 мая. Однако коммунальные службы города готовы к затяжным выходным и уже переходят в режим повышенной готовности.В частности, специалисты проверили техническое состояние транспортных средств, их укомплектованность, расходные и резервные запасы топлива. В случае нарушения энергоснабжения на объектах коммунального комплекса резервные электрогенераторы также готовы к работе.Задать интересующие вопросы или решить проблему можно по телефонам: +7 (863) 244-25-98, +7 (863) 244-26-91, +7 (863) 244-26-64 или 112.