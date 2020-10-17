На озеленение небольшого придомового участка в Ростове власти потратят почти 12 млн рублей

Управление благоустройства Пролетарского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется благоустройством пешеходной зоны на придомовой территории на улице 40-летия Победы. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 19 октября.Согласно документам в благоустройстве нуждается участок от дома № 75/3 до дома № 75/5 по улице 40-летия Победы. Согласно сервису «Яндекс.Карты», расстояние между домами составило примерно 160 метров. Эту территорию и хотят благоустроить власти.На озеленение придомового участка они готовы выделить 11 миллионов 765 тысяч рублей из бюджета донской столицы. За эти деньги подрядчик должен будет посадить деревья лиственных и хвойных пород, кустарники, постелить газон, который будет обладать хорошей плотностью, отсутствием проплешин и сорняков – он не должен рваться и рассыпаться, также в разветвленной корневой системе должно быть много белых корешков. Также исполнитель контракта должен будет предоставить качественную землю для взращивания этих насаждений.По итогу завершения работ победителем аукциона предоставляется документ от специализированной организации, подтверждающий размещение отходов.Почему для озеленения была выбрана именно эта территория, заказчик не указал. К тому же неизвестно, почему посадка деревьев будет проводиться в холодное время года, ведь обустроить пешеходную зону исполнителю нужно будет до 1 декабря.Ситуация напоминает историю, когда в снег и дождь дорожные рабочие укладывали асфальт, который потом кусками сходил с дороги спустя две недели. Очевидно же, что мало деревьев приживутся, если по неокрепшим корням ударят морозы. Видимо, заказчика не сильно волнуют эти вопросы.