На обновление покрытия на футбольном поле «Ростов Арены» потратят 11,5 млн рублей

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На стадионе «Ростов Арена» планируют обновить зоны безопасности футбольного поля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.Заказчиком выступает «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону». Общая стоимость контракта составила почти 11,5 миллиона рублей. Известно, что исполнителю необходимо будет снять верхний слой существующего покрытия и создать новый, обеспечив за ним уход. Обычно на футбольном поле высаживают несколько видов травы, но как будет проходить реновация в этот раз, не уточняется.Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 июня, после чего будет выбран победитель. Если с первого раза найти подрядчика не удастся, то будет объявлено о повторном аукционе. Возможно, что условия могут немного измениться.