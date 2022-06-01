На обновление покрытия на футбольном поле «Ростов Арены» потратят 11,5 млн рублей
На стадионе «Ростов Арена» планируют обновить зоны безопасности футбольного поля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заказчиком выступает «Дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону». Общая стоимость контракта составила почти 11,5 миллиона рублей. Известно, что исполнителю необходимо будет снять верхний слой существующего покрытия и создать новый, обеспечив за ним уход. Обычно на футбольном поле высаживают несколько видов травы, но как будет проходить реновация в этот раз, не уточняется.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 7 июня, после чего будет выбран победитель. Если с первого раза найти подрядчика не удастся, то будет объявлено о повторном аукционе. Возможно, что условия могут немного измениться.