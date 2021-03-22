На майских праздниках из Ростова пустят дополнительные поезда в Волгоград

Из Ростова на майских праздниках будут курсировать дополнительные поезда в Волгоград. Как сообщили в РЖД, первый состав отправится 27 апреля, а последний - 12 мая.Также запланированы рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, городами Киров, Псков, Уфа, Мурманск, Саранск, Казань, Тольятти, Йошкар-Ола, а также Чебоксары, Смоленск и Пенза.Из Питера отправятся поезда в Ярославль, Анапу, Казань, Брянск, Киров и Новороссийск.Стоит отметить, что в этом году не будет дополнительных выходных - 1 мая выпадает на субботу, а 9 - на воскресенье.