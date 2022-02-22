На Левом берегу Ростова на каждые десять снесенных деревьев высадят 13 компенсационных

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» планирует начать подготовку под строительство первого микрорайона на Левом берегу Дона. Этот проект признали масштабным инвестиционным.По закону компания не может начинать стройку до того, как будет получено разрешение на снос зеленых насаждений. Специальная комиссия дендрологов и общественников проведет инвентаризацию деревьев и составит отчет об их состоянии. Если вопросов у специалистов и властей не останется, то застройщику разрешат проводить работы.Помимо строительства, инвестору придется позаботиться и об организации компенсационных мероприятий. По закону, если при подготовке к строительству сносят зеленые насаждения, то их обязаны высадить. Причем, число новых деревьев должно быть на 30% больше количества уничтоженных. Получается, что на каждые 10 вырубленных деревьев нужно посадить 13.Место, где будут проходить компенсационные высадки, определит администрация Кировского района. В приоритете - высадка деревьев на месте вырубленных. Напомним, что в проекте планировки предусмотрен парк площадью 14 гектаров. Именно он может стать местом, где будут высажены деревья.Компенсационные высадки и трехлетний уход за деревьями оплачивает застройщик, то есть ГК «ЮгСтройИнвест». Затем по акту растения перейдут на баланс города.Если проект будет реализован, уже через несколько лет на Левом берегу появится первый ЖК. Согласно проекту, он будет рассчитан на 5 893 квартиры. Также построят школу на 1100 мест, два детских сада и поликлинику. Рядом с домами появится большой парк. Кроме того, планируется создать 813 рабочих мест. По оценкам, бюджеты всех уровней получат дополнительные налоговые поступления в размере 2,7 миллиардов рублей.