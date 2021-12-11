На Ленина в Ростове на полгода ограничат движение транспорта

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В Ростове-на-Дону на проспекте Ленина ограничат автомобильное движение. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города 10 декабря.С 29 декабря водители не смогут пользоваться проездом около дома № 46/2. Скоро там появятся специальные блоки и дорожные знаки, указывающие на объезд. Причиной временных неудобств станет капитальное строительство жилого комплекса в переулке Ашхабадском и по северной стороне проспекта Ленина.Работы продлятся до 30 июля 2022 года. Водителям придется искать объезды. Не исключено, что с начала 2022 года этот участок будет простаивать в пробках, ведь и без ограничения в часы-пик там постоянные заторы.