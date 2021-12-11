Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Ленина в Ростове на полгода ограничат движение транспорта

На Ленина в Ростове на полгода ограничат движение транспорта

В Ростове-на-Дону на проспекте Ленина ограничат автомобильное движение. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог города 10 декабря.

С 29 декабря водители не смогут пользоваться проездом около дома № 46/2. Скоро там появятся специальные блоки и дорожные знаки, указывающие на объезд. Причиной временных неудобств станет капитальное строительство жилого комплекса в переулке Ашхабадском и по северной стороне проспекта Ленина.

Работы продлятся до 30 июля 2022 года. Водителям придется искать объезды. Не исключено, что с начала 2022 года этот участок будет простаивать в пробках, ведь и без ограничения в часы-пик там постоянные заторы.
Фото: Яндекс.Новости
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.