На Крещение 18 и 19 января закроют проезд к источникам Сурб-Хач и Гремучему
На Крещение 18 и 19 января в Ростове-на-Дону закроют проезд к источникам Сурб-Хач и Гремучему. О временных ограничениях сообщили в мэрии города.
Проезд к источникам, где будут организованы купели, перекроют с 21:00 часов 18 января до 6:00 следующего дня. Проезд к Гремучему источнику будет закрыт в границах улиц Привокзальной и Амбулаторной. Проехать нельзя будет на участке от Портовой до Деревянко и по Деревянко от Портовой до Амбулаторной.
К источнику Сурб-Хач неа Северном проехать нельзя будет от улицы Комарова на участке от проспекта Космонавтов до Баграмяна, а также по самой Баграмяна от улицы Южной до Комарова. На улице Южной движение будет перекрыто от Алагирской до Баграмяна, по Комарова в районе дома №23/2.
Добавим, что в Ростове 18 и 19 января будут работать несколько купелей. Это официальные места, где можно будет окунуться в прорубь. На территории купелей будут дежурить врачи и спасатели. Всего в Ростовской области таких мест оборудуют 77. Кроме того, божественные служения на Крещение пройдут в 55 храмах донской столицы.