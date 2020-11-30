На границе Ростовской области и Украины засекли полицейский УАЗик

На границе Ростовской области и Донбасса наблюдатели ОБСЕ заметили полицейский УАЗик. Об этом они сообщили в своем еженедельном отчете на пунктах в Гуково и Донецке.Недалеко от Донецкого пункта пропуска 25 ноября наблюдатели засекли полицейский автомобиль типа УАЗ-469 с российскими номерами. В салоне полицейского авто были два пассажира. Водитель припарковался около главного здания пункта пропуска. Спустя какое-то время транспортное средство отправилось в РФ. После этого наблюдатели не видели никаких других деталей со своей позиции.Большинство транспортных средств, пересекающих границу России и Украины, имели или номера РФ, или украинские номерные знаки, выданные в Луганской области. Миссия также наблюдала транспортные средства с грузинскими и литовскими номерами.Несмотря на то, что наблюдатели ОБСЕ едва ли не ежедневно фиксируют в отчетах передвижение полицейских, они сами ничего криминального в этом не видят.