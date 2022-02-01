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На Дону за месяц продуктовая корзина выросла в цене на 73 рубля

На Дону за месяц продуктовая корзина выросла в цене на 73 рубля

В Ростовской области за месяц товары из продуктовой корзины выросли в цене на 73 рубля. Актуальной стоимостью минимального набора продуктов питания по состоянию на январь 2022 года поделились в Ростовстате.

Ростовская область заняла лидерскую позицию по дешевизне продуктовой корзины среди регионов Южного федерального округа. Здесь из расчета на одного человека она стоит без малого пять тысяч рублей. Речь идет о сумме в 4 963 рубля, что на 73 рубля выше показателей прошлого месяца. Также это на 346 рублей больше, чем в Волгоградской области с самой дешевой продуктовой корзиной.

Что касается самой дорогой продуктовой корзины, на первом месте стоит Севастополь. Там установлена стоимость в 5 463 рубля. Далее идут Краснодарский край (5 445 рублей) и Крым (5 411 рублей). В среднем минимальный набор продуктов по стране стоит 5 234 рубля. За месяц стоимость продуктовой корзины выросла на два процента.

Напомним, что в продуктовую корзину входят мясо, рыба, яйца, молоко и молочные продукты, овощи и фрукты, специи, сахар и соль, бобовые, крупы, мука, растительное масло, маргарин, чай, кондитерские и макаронные изделия.
Фото: lentachel.ru
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