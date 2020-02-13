В Ростовской области при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли два человека



В Ростовской области при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли два человека. ДТП произошло на 291-м километре автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский.



По предварительной информации, 45-летний водитель машины «ВАЗ-21100» не справился с управлением. Легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся навстречу.



– В результате аварии погибли два пассажира ВАЗа: 31-летняя женщина и 28-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля и 43-летняя пассажирка получили травмы, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.





Фото для иллюстрации: Курские известия

