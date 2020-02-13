Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли два человека

В Ростовской области при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли два человека
В Ростовской области при столкновении легковушки и «КамАЗа» погибли два человека. ДТП произошло на 291-м километре автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский.

По предварительной информации, 45-летний водитель машины «ВАЗ-21100» не справился с управлением. Легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся навстречу.

– В результате аварии погибли два пассажира ВАЗа: 31-летняя женщина и 28-летний мужчина. Водитель легкового автомобиля и 43-летняя пассажирка получили травмы, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.


Фото для иллюстрации: Курские известия

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.