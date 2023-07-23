На Дону мама устроившая смертельное ДТП с маленьким сыном, избежала наказания

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области, мама устроившая смертельное ДТП с полугодовалым сыном, избежала наказания. Викторию М. обвиняли по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».Жуткая авария произошла 15 июля 2022 года на автодороге Морозовск-Волгодонск. В то утро 26-летняя Виктория ехала за рулем «Фольксваген Поло» в сторону Цимлянска. Неподалеку от хутора Паршиков они потеряла управление над машиной. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет, где перевернулся.В результате ДТП семимесячный мальчик получил травмы несовместимые с жизнью.Спустя несколько месяцев после аварии, состоялся суд. В ходе заседания потерпевшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дело в связи с примирением сторон.