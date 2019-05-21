На Дону в суд передано уголовное дело мужчины, убившего двоих детей и беременную девушку



Фото: Odessa.online

В Ростовской области завершено расследование убийства двоих детей и несовершеннолетней беременной девушки. Трагедия, которая всколыхнула всю область, произошла в июне 2018 года, как раз в тот период, когда всё внимание дончан было приковано к проходившему чемпионату мира по футболу-2018.



29 июня 6-летняя и 8-летняя девочки вместе со старшей 17-летней сестрой приехали в станицу Егорлыкскую в гости к своей матери. 38-летняя женщина сожительствовала с 33-летним местным жителем. Мужчина злоупотреблял алкоголем и часто ругался с гражданской женой. Одна из таких ссор и закончилась трагедией, в результате которой погибли дети.

- По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения после конфликта со своей сожительницей разлил в коридоре дома бензин, после чего поджег его, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаев. - В результате возник пожар, в котором погибли три дочери сожительницы 6, 8 и 17 лет. Погибшая девушка была беременна.



Мать девочек получила ожоги тела и была доставлена в больницу, где ей оказали помощь, благодаря чему её жизнь удалось спасти.

Сам поджигатель тоже пострадал. Он получил множественные ожоги, но выжил. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Уничтожение имущества».

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавила Галина Гагалаева.