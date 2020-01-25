На Дону в суд передано дело полицейского, обвиняемого в ранении подростков во время погони



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В Ростовской области в суд передано уголовное дело в отношении бывшего начальника следственного отдела полиции «Ремонтненский». Экс-правоохранитель обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».



В конце октября 2019 года начальник следствия стал одним из участников погони за автомобилем, в ходе которой были ранены двое подростков. По информации источника Rostov.ru, в настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано для рассмотрения в суд.

- После инцидента 45-летний полицейский был уволен со своей должности, - добавил источник.



Напомним, случай произошёл 29 октября в селе Заветное. Несколько молодых людей, среди которых были несовершеннолетние, решили покататься на машине. В салоне «ВАЗ-21099» находились четверо пассажиров 22, 25, 12 и 14 лет. Управлял легковушкой 18-летний парень.



Во время поездки «девяносто девятую» попытался остановить наряд ДПС, но юный водитель прибавил скорость и выехал на дорогу с. Заветное – с. Ремонтное. Полицейские начали преследование. В этот момент навстречу двигался служебный автомобиль «Шкода». За рулём иномарки был начальник отдела полиции «Ремонтненский», а на пассажирском месте сидел руководитель следствия этого же отдела. Полицейские присоединились к погоне.



На требование правоохранителей водитель «девяносто девятой» не реагировал. Тогда полицейские открыли стрельбу. Первые выстрелы произвёл наряд ДПС: два - в воздух и три - по колёсам. Следующие шесть выстрелов раздались из «Шкоды»: четыре - в воздух и два - по колёсам.



В результате преследуемый ВАЗ съехал в поле и заглох. Когда полицейские начали осмотр легковушки, оказалось, что два человека были ранены в ходе погони. У 12-летнего школьника было диагностировано проникающее огнестрельное ранение грудной клетки. 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и травму шеи.



В настоящее время дети из больницы выписаны.