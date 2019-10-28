В Ростовской области полицейские во время погони ранили подростка



В Заветинском районе Ростовской области во время полицейской погони был ранен подросток.



ЧП произошло в селе Заветное 29 октября. Наряд ДПС преследовал автомобиль «ВАЗ-21099», который на требования полицейских не реагировал. Водитель стал уходить от погони и выехал на дорогу с. Заветное – с. Ремонтное. В это время навстречу двигался служебный автомобиль «Шкода», за рулём которого находился начальник отдела полиции «Ремонтненский». На пассажирском месте сидел руководитель следствия этого же отдела. Полицейские также попытались остановить уходившую от преследования «девяносто девятую».



На предупреждение водитель легковушки не реагировал. Тогда полицейские решили открыть огонь. Первые выстрелы произвёл наряд ДПС: два - в воздух и три - по колёсам. По информации источника, следующие шесть выстрелов раздались из «Шкоды»: четыре - в воздух и два - по колёсам.



После этого автомобиль съехал в поле, заглох и остановился. За рулём сидел 18-летний парень. Также в салоне находились четверо пассажиров 22, 25, 12 и 14 лет. Самый маленький пассажир оказался ранен, а 14-летний подросток травмирован.

- У ребёнка диагностировано проникающее огнестрельное ранение грудной клетки справа, - рассказал источник. – У второго пострадавшего - черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, травма шеи.





14-летний пострадавший

В настоящее время раненый подросток находится в реанимации. Его состояние характеризуется как стабильно тяжёлое. Второй подросток госпитализирован в хирургию.