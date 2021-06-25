В ставке в Ростовской области были найдены десять мертвых черпах

В Гуково Ростовской области нашли десять мертвых черепах. Об этом сообщает местный житель в социальных сетях.По словам Валерия, в субботу, 26 июня, он пришел на Ивановский ставок, который расположен в черте города, неподалеку от улицы Рылеева. Подойдя к водоему, он увидел девять взрослых особей и одну маленькую, которые не подавали признаков жизни. Панцири многих были покрыты непонятным желтым мхом.Из-за чего могли погибнуть столько черепах, остается неизвестным. Однако мужчина предположил, что на жизнях животных могла сказаться экология ставка, ведь уже длительное время от воды исходит неприятный запах. Гуковчанин предположил, что в водоем могли попасть канализационные отходы.