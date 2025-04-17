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В Батайске автомобилисты неоднократно сбивали черепах у ручья Быстрого

В Батайске автомобилисты неоднократно сбивали черепах у ручья Быстрого
В Батайске автомобилисты неоднократно сбивали черепах у ручья Быстрого. Об этом сообщило издание «Батайское время».

С наступлением тепла черепахи начали выходить на сушу. Они греются на солнце, охотятся на насекомых и готовятся к размножению. Однако у ручья Быстрого происходит несколько инцидентов, когда молодые черепахи попадают под колеса автомобилей.

Жители города надеются, что водители будут более осторожны на дорогах, особенно рядом с водоемами. Это поможет сохранить численность черепах и создать благоприятные условия для их размножения.
Фото: Батайское время
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