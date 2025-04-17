Фото: Батайское время

В Батайске автомобилисты неоднократно сбивали черепах у ручья Быстрого. Об этом сообщило издание «Батайское время».С наступлением тепла черепахи начали выходить на сушу. Они греются на солнце, охотятся на насекомых и готовятся к размножению. Однако у ручья Быстрого происходит несколько инцидентов, когда молодые черепахи попадают под колеса автомобилей.Жители города надеются, что водители будут более осторожны на дорогах, особенно рядом с водоемами. Это поможет сохранить численность черепах и создать благоприятные условия для их размножения.