В одном из хуторов Ростовской области снят карантин по бешенству животных

В Ростовской области в хуторе Терновой Милютинского района снят карантин по бешенству, который действовал там последние два месяца.Карантинные ограничения были введены в конце февраля, когда заболевание было выявлено у 11-месячной телки. За время карантина ветеринары вакцинировали в Терновом все 85 голов крупного рогатого скота, 43 головы мелкого рогатого скота, 30 свиней, 88 собак и 64 кошки.В прилегающем к посёлку охотхозяйстве разложили 4 800 приманок с вакциной для диких плотоядных животных.В ведомстве напомнили, что бешенство - это опасное заболевание, общее для человека и животных. Чтобы избежать заражения, животные должны проходить профилактическую вакцинацию один раз в год. Крупному рогатому скоту прививки можно делать, начиная с трехмесячного возраста.