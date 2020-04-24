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В одном из хуторов Ростовской области снят карантин по бешенству животных

В одном из хуторов Ростовской области снят карантин по бешенству животных
В Ростовской области в хуторе Терновой Милютинского района снят карантин по бешенству, который действовал там последние два месяца.

Карантинные ограничения были введены в конце февраля, когда заболевание было выявлено у 11-месячной телки. За время карантина ветеринары вакцинировали в Терновом все 85 голов крупного рогатого скота, 43 головы мелкого рогатого скота, 30 свиней, 88 собак и 64 кошки.

В прилегающем к посёлку охотхозяйстве разложили 4 800 приманок с вакциной для диких плотоядных животных.
- На сегодняшний день все санитарно-эпидемиологические и ветеринарные мероприятия по ликвидации очага бешенства на территории населенного пункта завершены, - сообщили в Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Карантинные ограничения сняты.

В ведомстве напомнили, что бешенство - это опасное заболевание, общее для человека и животных. Чтобы избежать заражения, животные должны проходить профилактическую вакцинацию один раз в год. Крупному рогатому скоту прививки можно делать, начиная с трехмесячного возраста.

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