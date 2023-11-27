На Дону в ближайшие сутки дороги и тротуары превратятся в ледовый каток

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В Ростовской области прогнозируют гололед в период с 28 по 30 ноября. Об этом сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Ростова.В течение ближайших нескольких дней на территории Дона пройдут дожди с мокрым снегом. Когда ночью температура воздуха опустится ниже нуля, вода на дорогах и тротуарах превратится в лед. Чтобы не покалечиться, пешеходам стоит быть особенно внимательными. По возможности носить обувь с нескользящей подошвой. Водителям так же не стоит лихачить в эти дни и соблюдать осторожность.Скорость ветра составит около 20 метров в секунду (72 километров в час). Напомним, именно из-за него с 25 по 27 ноября на Дону падают деревья, металлические листы крыши, обрываются провода, обсыпаются фасады. Некоторые муниципалитеты подтопило: из-за ветра уровень воды поднялся в водоемах. В нескольких населенных пунктах потребовалась эвакуация людей.