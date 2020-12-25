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Коронавирусом заразились еще 390 жителей Ростовской области

Коронавирусом заразились еще 390 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число пациентов с COVID-19. С 27 по 28 декабря опасный вирус выявили у 390 человек.

Большинство новых заболевших составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 167 человек, или 42,8%. На втором месте по количеству случаев заражения находится молодежь от 18 до 45 лет (109 человек, или 28%). Коронавирус не обошел стороной и пенсионеров. За прошедшие сутки COVID-19 подхватили 74 дончанина от 66 до 79 лет (19%). В числе инфицированных оказались 22 несовершеннолетних (5,6%) и 18 пожилых людей в возрасте старше 80 лет (4,6%).

Ежедневное количество жертв пандемии значительно снизилось, сообщили в региональном правительстве. Впервые за несколько последних месяцев от вируса скончались три человека. Общее число умерших пациентов с коронавирусом составило 1 983 человека.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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