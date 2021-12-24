На Дону у трех пригородных поездов появились новые остановки

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В Ростовской области нескольким поездам пригородного сообщения ввели новые остановки. Об этом 27 декабря сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания.Электрички маршрутом Ростов – Таганрог будут останавливаться на 1 295-м километре пути, составы Ростов – Сальск – на остановке «43-й километр». У поездов, следующих из Ростова в Орловку Кубанскую (Краснодарский край), добавилась остановка на 1 275-м километре.Отметим, что с этого же дня увеличилась стоимость проезда на пригородных поездах Ростовской области. Теперь за тариф в десять километров придется платить 18 рублей 50 копеек.