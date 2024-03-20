На Дону стартовал прием заявок на получение субсидии на развитие туристической инфраструктуры

Фото: Правительство Ростовской области.

В Ростовской области начался прием заявок на получение субсидии на развитие туристической инфраструктуры. Благодаря поддержке со стороны государства юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут обустроить пляж в соответствии с федеральным стандартом, приобрести оборудование, включая туристическое снаряжение, инвентарь, экипировку. За счет средств субсидии также можно обеспечить доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, создать детские и спортивные зоны отдыха и пункты общепита. На эти средства можно обустроить кемпинг, кемп-стоянку, создать новый турмаршрут и удобную систему навигации.Первый заместитель губернатора донского региона Александр Скрябин отметил, что Ростовская область обладает большим потенциалом развития в сфере туризма.- Особенно перспективна реализация проектов по развитию водного туризма. Важно, что в рамках президентского национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году впервые донские предприниматели смогут получить субсидию на создание некапитальной причальной инфраструктуры, - рассказал Александр Скрябин.Заявки на субсидии принимают в Минэкономразвития региона до 17 апреля. Отбор участников осуществляется с помощью государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».- В 2023 году в общей сложности было поддержано 24 проекта, реализация которых направлена на развитие туристической инфраструктуры, - отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко. – К началу нового летнего сезона в регионе будет обустроено семь пляжных территорий, готовых принять гостей и обеспечить им комфортный отдых на воде.