В Азовском районе при пожаре в доме задохнулись два инвалида

Фото: Rostov.ru

В селе Александровка Азовского района при пожаре в доме скончались два инвалида. Огонь разгорелся на улице Верхней, 20.По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 13:40. Очевидцы заметили огонь и позвонили в МЧС. На месте сотрудники в жилище нашли два тела. Мужчина и женщина были маломобильными гражданами.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что их личности и обстоятельства смерти выясняют.Напомним, ранее на улице Таганрогской в селе Александровка горела трава. Огонь распространился на хозпостройку, жилой дом и бесхозное строение.