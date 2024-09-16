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В Азовском районе при пожаре в доме задохнулись два инвалида

В Азовском районе при пожаре в доме задохнулись два инвалида
В селе Александровка Азовского района при пожаре в доме скончались два инвалида. Огонь разгорелся на улице Верхней, 20.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло около 13:40. Очевидцы заметили огонь и позвонили в МЧС. На месте сотрудники в жилище нашли два тела. Мужчина и женщина были маломобильными гражданами.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что их личности и обстоятельства смерти выясняют.

Напомним, ранее на улице Таганрогской в селе Александровка горела трава. Огонь распространился на хозпостройку, жилой дом и бесхозное строение.
Фото: Rostov.ru
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