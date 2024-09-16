В ближайшие сутки в Ростовской области ожидается пыльная буря

Фото: Денис Демков

На Ростовскую область надвигается мощная пыльная буря. Об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.По прогнозам синоптиков, 17 сентября в регионе ожидается пыльная буря. Ветер будет дуть со скоростью 22 метра в секунду.Причиной непогоды стали засуха и штормовой ветер.Напомним, днем ранее сильный ветер привёл к масштабным ландшафтным пожарам. За сутки в области произошло около 140 возгораний. Если ситуация с пожароопасностью в регионе не изменится, страшно представить, что может произойти во время пыльной бури.