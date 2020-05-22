На Дону с начала рабочей недели ожидаются гроза и сильный ветер

В донском регионе с начала рабочей недели прогнозируют грозу и сильный ветер. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.По данным ведомства, 25 мая прогнозируют дождь, грозу и ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Несмотря на непогоду, температура воздуха составит +4°…+9°, в южных районах - до +16°...+21°.Из-за непогоды ухудшится ситуация и на дорогах. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД.