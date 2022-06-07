На Дону с 18 июня из Ремонтного в Тихорецкую будет курсировать двухэтажный поезд

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В Ростовской области с 18 июня на участке Ремонтная – Сальск – Тихорецкая будет курсировать первый двухэтажный поезд. Об этом 8 июня сообщили в ОАО «РЖД».Поезд № 569/570 Самара – Имеретинский Курорт назначили недавно. Жители Ростовской области и Краснодарского края смогут поехать на море этим рейсом с 18 июня.По пути состав будет останавливаться в Ремонтном, Зимовниках, Двойном, а также в Сальске и Песчанокопском. Далее он проследует на станции в Ея, Ровное, Тихорецкую, Выселки, Кореновск, Динскую. Остановки у рейса есть и на Краснодаре-1, в Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте, а также в Адлере.Приобрести билет на поезд Самара – Имеретинский Курорт можно уже сейчас.