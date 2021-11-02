На Дону превышен эпидемиологический порог ОРВИ

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В донском регионе на 29,4% превышен эпидемиологический порог по ОРВИ. За семидневный период, с 25 по 31 октября, инфекцию подхватили 24,3 жителя Ростовской области. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Ростовской области.ОРВИ обнаруживают у каждого 58-го из десяти тысяч населения.Общее количество обследованных человек на грипп и простуду за указанный период составило 127. Из этого числа грипп выявили у шести человек. При этом специалисты Роспотребнадзора отметили, что те, кто привился от гриппа, не заболели и не наблюдают осложнений после прививки.Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом, нужно соблюдать «респираторный этикет», поддерживать необходимый уровень витамина С в организме. Кроме того, важно чаще делать влажную уборку посещения, мыть руки после посещения общественных мест.