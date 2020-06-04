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В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 10 419 человек

В Ростовской области под медицинским наблюдением из-за COVID-19 находятся 10 419 человек
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в донском регионе находятся 10 419 человек, 10 353 из которых пребывают на самоизоляции по месту жительства. Такие данные на 7 июня приводит правительство Ростовской области.

За сутки количество обследуемых медиками увеличилось на 312 человек. За весь период пандемии коронавируса под наблюдением находились почти 42,8 тысячи человек.

Напомним, за сутки в донском регионе выявили 201 заболевшего COVID-19. Таким образом, всего на территории Ростовской области инфекцию подхватили 6 166 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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